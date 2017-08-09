Прямой эфир

Минская «Юность» в дебютной игре Кубка Салея обыграла новополоцкий «Химик»

09 августа 2017 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще одна хоккейная новость 8 августа – старт внутреннего белорусского сезона. В дебютной игре Кубка страны (он же Кубок Салея) минская «Юность» выясняла отношения в Новополоцке с местным «Химиком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период сложился для хозяев неплохо – они отстояли на табло нули. Но во второй 20-минутке дублем отметился Максим Парфеевец, а в третьей – ворота «Химика» получили еще три безответные пробоины. Их нанесли новополочанам Словак, Каракулько и Претнар. 5:0 – ожидаемый успех подопечных Михаила Захарова.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Татьяна Холодович заняла 6-е место в метании копья на Чемпионате мира по легкой атлетике
09 августа 2017 08:06

Татьяна Холодович заняла 6-е место в метании копья на Чемпионате мира по легкой атлетике

«Ставим максимальные цели, хотим взять Кубок»: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к этапу Евролиги в Венгрии
08 августа 2017 17:45

«Ставим максимальные цели, хотим взять Кубок»: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к этапу Евролиги в Венгрии

Чемпионат мира по хоккею-2018: сборная Беларуси начнет турнир 4 мая матчем со шведами
08 августа 2017 17:39

Чемпионат мира по хоккею-2018: сборная Беларуси начнет турнир 4 мая матчем со шведами