Минская «Юность» в дебютной игре Кубка Салея обыграла новополоцкий «Химик»

Новости Беларуси. Еще одна хоккейная новость 8 августа – старт внутреннего белорусского сезона. В дебютной игре Кубка страны (он же Кубок Салея) минская «Юность» выясняла отношения в Новополоцке с местным «Химиком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период сложился для хозяев неплохо – они отстояли на табло нули. Но во второй 20-минутке дублем отметился Максим Парфеевец, а в третьей – ворота «Химика» получили еще три безответные пробоины. Их нанесли новополочанам Словак, Каракулько и Претнар. 5:0 – ожидаемый успех подопечных Михаила Захарова.