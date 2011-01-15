Минская «Юность» с победы начала выступление в суперфинале Континентального кубка

Сегодня в белорусской столице продолжаются ледовые баталии на «Минск-Арене».

Вечером австрийская дружина «Ред Булл» сразится с датским «Сендерюске», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

есмотря на напряженный график, у иностранных хоккеистов все же было время составить свое впечатление о Беларуси. Накануне вечером делегации команд пригласили в ратушу, а днем гости ознакомились с достопримечательностями столицы и ее уровнем спортивной подготовки к чемпионату мира по хоккею 2014 года.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Непросто получить право проведения турнира такого масштаба. Он является турниром, победитель которого получает право на следующий год выступать в Лиге чемпионов.

Борис Михайлов, заслуженный мастер спорта СССР (Россия):

В последний раз я был здесь на открытии «Минск-Арены» и считаю, что этот спортивный комплекс — один из лучших в Европе