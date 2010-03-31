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Минская «Юность» разгромила солигорский «Шахтёр» в 5-м матче финальной серии открытого чемпионата Беларуси по хоккею

31 марта 2010 12:16
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Счёт – 7:1.

Уже по истечении 80-ти секунд «Юность» вела – 2:0, а на 15-й минуте дебютной трети Олег Тимченко в большинстве сделал преимущество своей команды ещё более весомым. Гол солигорчанина Виталия Люткевича под занавес первого периода мог возродить интригу, но три шайбы минчан во второй 20-минутке все вопросы о победителе матча сняли. А в завершающей трети Алексей Баранов точным броском установил окончательный счёт – 7:1 в пользу «Юности».

Команда Михаила Захарова повела в серии 3:2 и при удачном для себя стечении обстоятельств уже в следующем матче, который пройдёт завтра в минском Дворце спорта, сможет оформить чемпионство.

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