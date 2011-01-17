Минская «Юность» победила в суперфинале Континентального кубка по хоккею

О том, что поединок, который состоялся накануне вечером в Минск-Арене, будет непростым, было понятно уже с первых минут матча. К моменту его начала в копилке обеих команд было по две победы. Особенность нынешнего турнира в том, что обладатель трофея получает право выступить в главном клубном турнире Старого Света — Лиге чемпионов.

Она на два года приостановила свою деятельность в связи с мировым финансовым кризисом и, как предполагается, будет снова возобновлена предстоящей осенью.

К слову, проведение Континентального кубка в Минске многие уже назвали генеральной репетицией чемпионата мира по хоккею, который пройдет в белорусской столице в 2014 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подтвердили эту мысль и отзывы иностранных хоккеистов, которые гостили в эти дни в Минске.

Дэрил Эндрюс, хоккеист команды «Сендерюске» (Дания):

У вас очень хорошая ледовая площадка — большая, светлая, удобные раздевалки, кресла. Но самое главное — отличный лёд. Мы видели её ночью, она подсвечивается снаружи. Прекрасное зрелище. Я четыре года играл на ледовых площадках в США, ваша арена мне нравится больше.