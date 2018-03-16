Минская «Юность» обыграла солигорский «Шахтёр» со счётом 4:3

Новости Беларуси. 16 марта на «Чижовка-Арене» был сыгран второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею между минской «Юностью» и солигорским «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и днем ранее, победы добилась команда под управлением Михаила Захарова. После безголевого первого периода, хоккеисты выдали огненную вторую двадцатиминутку. По ее итогам «Юность» вела 3:1. Победа? Горняки так не думали и в третьем периоде сравняли счет. И все-таки последнее слово осталось за минчанами. На 52-й минуте Землянкин провел победную шайбу. 4:3. «Юность» ведет в серии 2:0, третья игра пройдет 19 марта в Солигорске.