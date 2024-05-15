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«Минск» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею на траве

15 мая 2024 14:29
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Женский клуб по хоккею на траве «Минск» вышел в полуфинал Кубка России. На предварительном этапе наши девушки провели два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею на траве-1

Результат противоположный. Вначале спортсменки из Синеокой не заметили Санкт-Петербургский УОР – 10:2. А во второй дуэли всухую уступили «Ак Барсу-Динамо» – 0:3. На стадии 1/2 финала предстоит помериться силами с «Динамо» из Электростали. Встреча состоится завтра, 16 мая.

# Спортивные соревнования

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