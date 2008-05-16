Минск впервые принимает этап кубка мира по художественной гимнастике

В турнире примут участие спортсменки из тридцати одной страны. Беларусь будут представлять наши лидеры Инна Жукова и Любовь Черкашина.

Зрители смогут не только познакомиться с представителями школ художественной гимнастики разных стран, но и наблюдать выступления мировых звезд этого – самого женственного вида спорта. Для многих команд белорусский этап Кубка мира станет генеральной репетицией перед июньским чемпионатом Европы в итальянском Турине и Олимпиадой-2008 в Пекине.



Сегодня впервые за четверть века на минском ковре пройдут соревнования сильнейших гимнасток в групповых упражнениях. Завтра – состязания в индивидуальном разряде. А 18 мая – финал. Минский этап Кубка мира посетит Президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди.