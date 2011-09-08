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Минск впервые примет заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов

08 сентября 2011 09:20
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Оно состоится сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. С участниками заседания встретится Президент Александр Лукашенко.

На форум приехали представители трех десятков национальных олимпийских комитетов стран Старого Света. В повестке дня, в частности, подготовка к 30-м летним Олимпийским играм-2012 в Лондоне и Генассамблее Европейского олимпийского комитета, которая пройдет в ноябре в российском Сочи - столице зимней Олимпиады-2014.

НОК Беларуси - полноправный член европейских комитетов с 1993-го года. Наши представители принимают активное участие во всех мероприятиях и европейские эксперты высоко оценивают их деятельность. В 2008-м году президенту Национального олимпийского комитета Беларуси Александру Лукашенко была вручена специальная награда за выдающийся вклад в развитие олимпийского движения.

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