Минск впервые примет заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов

Оно состоится сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. С участниками заседания встретится Президент Александр Лукашенко.

На форум приехали представители трех десятков национальных олимпийских комитетов стран Старого Света. В повестке дня, в частности, подготовка к 30-м летним Олимпийским играм-2012 в Лондоне и Генассамблее Европейского олимпийского комитета, которая пройдет в ноябре в российском Сочи - столице зимней Олимпиады-2014.

НОК Беларуси - полноправный член европейских комитетов с 1993-го года. Наши представители принимают активное участие во всех мероприятиях и европейские эксперты высоко оценивают их деятельность. В 2008-м году президенту Национального олимпийского комитета Беларуси Александру Лукашенко была вручена специальная награда за выдающийся вклад в развитие олимпийского движения.