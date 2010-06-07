Минск станет местом проведения этапа Кубка мира по лыжной акробатике

На конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта, в турецкой Анталье, был утвержден календарь крупнейших соревнований по фристайлу на сезон 2010-2011 годов.

В дисциплине «лыжная акробатика», которая культивируется в Беларуси, запланировано семь этапов Кубка мира. Причем местом проведения заключительного старта - он состоится 19 февраля - выбран Минск.

Соревнования пройдут в Раубичах — после реконструкции арены для фристайлистов олимпийский спорткомплекс впервые примет у себя столь представительный турнир. Доселе здесь проводились только этапы Кубка Европы по лыжной акробатике.

Напомним, в минувшем сезоне белорусы добились весомых успехов в этом виде спорта: Алексей Гришин стал олимпийским чемпионом, а Антон Кушнир выиграл Большой хрустальный глобус.