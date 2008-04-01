Минск сегодня встречал чемпионов-велосипедистов

На родину вернулись Александр Лисовский и Василий Кириенко. В Манчестере на чемпионате мира по велотреку они завоевали три медали. Чемпионы мира по велотреку Александр Лисовский и Василий Кириенко удостоены именных стипендий Президента Беларуси. Гонщиков, которые завоевали три медали на чемпионате мира по велотреку в Манчестере, сегодня чествовали в Минспорта и туризма.



Глава ведомства Александр Григоров отметил, что с 2000 по 2008-й года велогонщики-трековики выиграли на чемпионатах мира около полутора десятка медалей. Причем, 10 из них - золотые. К слову, Александр Лисовский нацеливается на Олимпиаду-2012 в Лондоне, а Василий Кириенко выступит на Играх в Пекине в этом году.