Минск принял Открытый чемпионат по самбо

Новости Беларуси. 20 февраля сильнейшие самбисты вышли на ковер минского Дворца спорта. В 18-й раз белорусская столица принимает Открытый чемпионат на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе

С 2008 года этот турнир носит статус этапа кубка мира. Приветствие гостям и участникам направил глава государства. За время проведения соревнований в этих состязаниях принимали участие представители 27 стран. Традиционно радуют болельщиков хозяева. Вот и в этом году белорусы пробились в финальную стадию во всех весовых категориях.

Джамбулат Ахмадов, победитель турнира (Беларусь):

Очень хороший тренер, организованный. Тяжело было - все сильнейшие приехали.

Асет Альдошов (Казахстан):

Турнир сильный, как чемпионат мира. Всё отлично, прогулялись - город красивый, понравился очень. Благодарим за гостеприимство.

Новуюки Асаи, член исполнительного комитета международной федерации самбо:

У нас в этом году состоится чемпионат мира по самбо. Я специально ещё на один день остаюсь, изучать как здесь организовывают соревнования.

Ксения Голуб, помощник председателя президентского спортивного клуба:

Сегодня до нас доехали представители 13 стран. Но мы надеемся, что это очень достойные бойцы, которые покажут действительно красивые и яркие поединки.