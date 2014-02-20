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Минск принял Открытый чемпионат по самбо

20 февраля 2014 21:18
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Новости Беларуси. 20 февраля сильнейшие самбисты вышли на ковер минского Дворца спорта. В 18-й раз белорусская столица принимает Открытый чемпионат на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2008 года этот турнир носит статус этапа кубка мира. Приветствие гостям и участникам направил глава государства. За время проведения соревнований в этих состязаниях принимали участие представители 27 стран. Традиционно радуют болельщиков хозяева. Вот и в этом году белорусы пробились в финальную стадию во всех весовых категориях.

Джамбулат Ахмадов, победитель турнира (Беларусь):
Очень хороший тренер, организованный. Тяжело было - все сильнейшие приехали.

Асет Альдошов (Казахстан):
Турнир сильный, как чемпионат мира. Всё отлично, прогулялись - город красивый, понравился очень. Благодарим за гостеприимство.

Новуюки Асаи, член исполнительного комитета международной федерации самбо:
У нас в этом году состоится чемпионат мира по самбо. Я специально ещё на один день остаюсь, изучать как здесь организовывают соревнования.

Ксения Голуб, помощник председателя президентского спортивного клуба:
Сегодня до нас доехали представители 13 стран. Но мы надеемся, что это очень достойные бойцы, которые покажут действительно красивые и яркие поединки.

# Государственная политика в области спорта

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