«Минск» и «Динамо-Брест»: матч на стадионе «Трактор» при 750 зрителях

Главная арена страны встретила футболистов «Минск» и «Динамо-Брест» зияющей пустотой. Стать свидетелем потенциально одного из самых интересных матче 15 тура изъявили желание всего 750 человек.

Однако те, кто все таки пришел посмотреть матч, вряд ли пожалел о потраченном времени. Амбициозные соперники не стали осторожничать и сразу обозначили приятное глазу стремление искать птицу счастья у чужих ворот. При этом хозяева докучали голкиперу динамовцев по средствам дальнобойной артиллерии, вынуждая того демонстрировать прыжково-акробатические грани своего мастерства.

А вот гости пошли по-другому пути. Они решили определить реакцию вратаря соперника и в этом деле преуспели. Уже к середине 1 тайма футболисты из Бреста проиграли несколько дуэлей литовскому голкиперу, тем самым, возведя его в ранг одного из самых главных героев матча. Из двух способов охоты за голевой добычей, более эффективным оказался хозяйский. На 33-ей минуте динамовская оборона пропустила Игоря Воронкова, за что и поплатилась.

Выправить свое поражение гости могли еще в концовке первого тайма, но непробиваемый вратарь им этого не позволил.

Юрий Пунтус, гл. тренер ФК «Динамо-Брест»:

Разговор у меня был с ребятами очень короткий, но очень серьезный. Я раньше ушел, чем дал им возможность все осмыслить самим и поговорить. Я думал, что это возымеет эффект.

Увы, подобная встряска ожидаемого эффекта не дала. Более того, в дебюте второго тайма только мастерство брестского вратаря не дало хозяевам забить очередной гол. Терпение тренера лопнула, и на 54-ой минуте покинул поле Василюк. Нападающий был недоволен заменой и сразу отправился в раздевалку. Вышедший на замену Януш имел возможность отличиться, но вратарь два раза спасал ворота.

На 76-ой минуте брестчанами был забит гол. К сожалению, минчане упустили возможности принести команде очки. В итоге – ничья 1:1.