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Минск готовится к рождественскому турниру по хоккею

03 января 2008 09:37
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За приз Президента Республики Беларусь будут бороться команды из Канады, Финляндии, России, Швейцарии, Германии, Украины и Австрии. Противостоять им будет дружина нашей страны. Арены, которые примут соревнования - Дворец спорта и Ледовый дворец. Комиссия Минспорта и туризма и Федерации хоккея Беларуси накануне проинспектировала их и признала полностью готовыми к проведению хоккейных баталий. В Минск уже прибывают и первые участники. Сегодня здесь ждут команды Австрии, Швеции и России. А первыми в белорусскую столицу прилетели накануне вечером хоккеисты из Канады.

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