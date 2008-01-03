Минск готовится к рождественскому турниру по хоккею

За приз Президента Республики Беларусь будут бороться команды из Канады, Финляндии, России, Швейцарии, Германии, Украины и Австрии. Противостоять им будет дружина нашей страны. Арены, которые примут соревнования - Дворец спорта и Ледовый дворец. Комиссия Минспорта и туризма и Федерации хоккея Беларуси накануне проинспектировала их и признала полностью готовыми к проведению хоккейных баталий. В Минск уже прибывают и первые участники. Сегодня здесь ждут команды Австрии, Швеции и России. А первыми в белорусскую столицу прилетели накануне вечером хоккеисты из Канады.