"Минск-арена" выйдет на мировую арену

Уже через несколько лет белорусская столица сможет принимать состязания самого высокого мирового уровня. В разгаре строительство многофункционального комплекса "Минск-арена". Фундамент уже возведен, на очереди сам комплекс зданий. Это будет одно из лучших спортивных сооружений не только в СНГ, но и Европе.

Будущий спортивный комплекс разместится на самой "зеленой" минской магистрали - проспекте Победителей. Строительство начато весной нынешнего года. Во время Республиканского субботника в нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда белорусский лидер подчеркнул, что уникальный комплекс необходимо построить в максимально сжатый период времени. Главная задача - создать достойную базу для подготовки отечественных спортсменов на мировом уровне.

Спортивная арена, конькобежный стадион и велодром с трибунами: За состязаниями по 26 видам спорта здесь смогут наблюдать 15 тысяч зрителей. Рядом паркинг на полтысячи авто. При необходимости здесь можно будет проводить масштабные концерты и эстрадно-цирковые шоу.