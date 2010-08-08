«Минск-Арена». Чем славится самый известный многопрофильный культурно-спортивный комплекс Беларуси

Что такое «Минск-Арена»? Это 20 тысяч человек на 16 гектарах, 28 видов спорта под тремя крышами, 4 года строительства вместо 5 запланированных. «Минск-Арена» — третья по величине в Европе, первая в Беларуси.

В десятый год третьего тысячелетия на международную арену лучших спортивных комплексов мира вышел многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена».

«Минск-Арена» в цифрах: более 31 километра труб, около 30 тысяч световых приборов, 720 километров электрического кабеля.

Бонусом за терпение профессиональным спортсменам стало строительство сразу трех уникальных объектов — многофункциональной спортивно-зрелищной арены на 15 тысяч зрителей, конькобежного стадиона на 3 тысячи зрителей и велодрома на 2 тысячи человек, а также вместительной парковки.

«Минск-Арена» впечатляет своим размахом и при этом необычайной компактностью. Комплекс, состоящий из четырех зданий, рассчитанный на 20 тысяч человек, разместился на площади всего лишь 16 гектаров.

Комплекс «Минск-Арена» начал возводиться в конце 2006 года в минском микрорайоне «Веснянка». Как и принято в случае с такими объектами, он расположился на окраине города недалеко от Минской кольцевой автодороги, чтобы болельщики не беспокоились, как добраться до главной архитектурной шайбы страны.

Уникальность «Минск-Арены» еще и в том, что впервые в отечественной практике возведение комплекса, состоящего из четырех самостоятельных объектов, шло одновременно, при параллельном проектировании и строительстве. Более 60 организаций жили в энергичном ритме создания «Минск-Арены». По этой причине объект вошел в экспериментальное проектирование, к многотысячным математическим расчетам приложили руку доктора технических наук. Благодаря чему и без того сжатые сроки строительства удалось невероятно сократить — до 4 лет.

Пролеты в зданиях, входящих в комплекс, — от 86 до 128 метров. Перекрывать такие пространства — сложная задача, как с точки зрения проектирования, так и по объемам необходимого материала. Но отечественные инженеры, конструкторы и производители металлоконструкций смогли ее решить. Всем отечественным перекрыт и велодром, и конькобежный стадион. Уникальное вантовое покрытие создано для универсального спортивно-зрелищного комплекса.

Павел Ткачик, главный редактор журнала «Архитектура и строительство»:

Строительство многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «Минск-Арена» венчает программу создания спортивной материально-технической базы. Ведь строительство ледовых дворцов — универсальных спортивных комплексов —началось лет 10 назад. Построенные во всех областных городах, эти ледовые дворцы, были типовые, похожие, вместимостью около 2700-3200 зрителей. Тут двойная цель была достигнута. Во-первых, в крупных городах была создана инфраструктура. Во-вторых, был наработан бесценный опыт.

Тренировка архитекторов в своем мастерстве на ледовых дворцах помогла избежать ошибок при проектировании главного спортивного объекта страны. Как по строительству,так и по возможности самоокупаемости.

Первым из всего комплекса на финишную прямую вышел велодром. Он стал первым крытым зданием в Беларуси для велосипедного спорта.

Президент лично курировал ход строительных работ. Глава государства работал здесь на субботнике, а когда открывался велодром, лично опробовал велотрек.

Главная составляющая велодрома — трек протяженностью 250 метров, выполненный под наклоном от 11 до 41 градуса. Он собран из сибирской сосны. Бруски были нарезаны в России, в Германии прошли технологическую сушку и обработку. Там же по специальным лекалам были изготовлены деревянные конструкции. Пришлифовывали материал уже на самом треке.

Для дерева здесь организованы поистине тепличные условия — влажность строго от 40 до 60%. Температура воздуха — от 12 до 18 градусов. Только выдержанный микроклимат гарантирует 250-метровому велотреку тысячи километров дорог.

Под велотрек приспособлена и специальная безводная система пожаротушения, и специфическая система освещения наклонных поверхностей, без теней и бликов. Это обеспечивают 800 ламп накаливания. А уж как тут пекутся о сохранности трека — вход только в сменной обуви. Езда только на спортивных велосипедах.

Владимир Муравский, заместитель директора по эксплуатации спортивного сооружения «Велодром»:

Только трековые и шоссейные велосипеды. Остальные шины приводят к порче покрытия.

При создании лучшего в Беларуси велодрома велосипед решили не изобретать и обратились за помощью ни много ни мало — к самому крупному в мире специалисту в этой области — архитектору Ральфу Шуерману. Первый в Беларуси велодром стал его 127-й работой. К слову, Шуерман — это не только бренд, но и династия с вековым опытом строительства велодромов по всему миру. В первую очередь, на Олимпийских объектах.

Автомобильные скорости на двух колесах. На новом велотреке у велосипедистов появилась возможность крутить педали на полную мощность. Разгон — до 130 км/ч. Зона виража считается очень крутой — 41% наклона. При этом она на 100% безопасна.

Павел Ткачик, главный редактор журнала «Архитектура и строительство»:

У нас никакой велосипедист никогда не разобьется. Никогда не вылетит ни на трибуны, ни на козырек, не ударится о рядом стоящую колонну, как это было в Ванкувере с грузинским бобслеистом. Меры безопасности приняты самые серьезнейшие.

Без полосы торможения. Внутри велодрома уложено специальное покрытие, на котором можно проводить занятия по многим видам спорта. Благодаря его составу и амортизационным свойствам, здесь удобно не только бегать, но и что не мало важно — падать. Для каждого вида спорта — соответствующее покрытие.

Начинка ядра велотрека — дело вкуса. Сегодня — бадминтон с настольным теннисом, завтра — гандбол с волейбольной площадкой.

Владимир Муравский, заместитель директора по эксплуатации спортивного сооружения «Велодром»:

В течение получаса корты могут быть свернуты. Под ними находится покрытие для игры в мини-футбол, футзал, гандбол, волейбол.

В таком велодроме возможно проведение международных и мировых чемпионатов и даже Олимпийских игр. С его установкой стала возможной официальная регистрация спортивных результатов, включая мировые рекорды.

А чтобы эти достижения не прошли незамеченными для болельщиков, огромное внимание здесь уделено телевизионному оборудованию и обеспечению рабочими местами телекомментаторов и телеоператоров. Оборудованы телевизионные полустационары, которые позволяют вести трансляцию на все страны мира.

Владимир Муравский, заместитель директора по эксплуатации спортивного сооружения «Велодром»:

Сюда подключается камера, и дальше сигнал трансформируется, может идти картинка на табло или на телевизионный передатчик. У нас на ядре четыре площадки и наверху еще три площадки для телевизионных камер.

Пять стационарных кабин телекомментаторов плюс 20 выносных. Комнаты претендуют на звание полноценных телестудий.

Анатолий Гошмер, начальник отдела электронно-информационного обеспечения и связи:

На данный момент мы имеем связь с Коммунистической по опто-волоконному кабелю. Здесь мы можем формировать картинку, звук и передавать по кабелю прямо на Коммунистическую, а там уже в эфир.

Нет, хлеб у телевизионщиков никто не отнимает. Просто снимается вопрос о скорости доставки в эфир материала о скоростях на треке.

Анатолий Гошмер, начальник отдела электронно-информационного обеспечения и связи:

Полностью, что мы видим на экране, что видит зритель, формируется у нас.

На телестудии велотрека нет только своего передающего узла, эфирную трансляцию оставили телеканалам. А в остальном все вполне серьезно — 6 профессиональных видеокамер, режиссерский пульт, звукоаппаратная.

Анатолий Гошмер, начальник отдела электронно-информационного обеспечения и связи:

Кроме наших белорусских телеканалов, здесь уже работала телекомпания НТВ

работало НТВ. Комментаторы, которые у нас работали, отзывались очень хорошо, какое у нас оснащение, какие у нас удобные кабины.

Над велодромом 88 звуковых колонок. Озвучивание ведется в 3-х режимах, в том числе — отдельно на зрителей и отдельно на ядро.

Когда спортсмены увидели конькобежный стадион, они буквально растаяли. Простор — около 10 тысяч квадратных метров лучшего, по мнению специалистов, льда в мире! Внутри овала располагаются еще две ледовые площадки, которые могут использоваться для шорт-трека, хоккея, фигурного катания, а также две площадки для керлинга.

Заливать лед — это целая наука. Если делать это кое-как, во льду будет много воздуха. Поверхность не будет гладкой. Поэтому для первой заливки лучшего льда в Беларуси, были выписаны лучшие специалисты в этом деле — айс-мейкер, который заливал лед на трех последних Олимпиадах, и изобретатель лучшей краски для льда.

Перед тем, как первый раз залить охлажденную плиту водой, бетон тщательно обработали моющим средством для идеального сцепления с будущим льдом.

Качество льда зависит также от используемой воды. Для этого было установлено специальное оборудование, с помощью которого вода проходит ультрафильтрацию и очистку от содержания солей, что делает лед прозрачным и очень быстрым.

Владимир Маркович, директор конькобежного стадиона:

Сохраняется лед за счет системы, которая заполняется специального ингредиента. Этот принцип аналогичен принципу работы холодильника.

Большое внимание уделяется и влажности воздуха, которая должна быть очень низкой, чтобы исключить появление инея на льду. Если все эти требования соблюдать, то конькобежный стадион готов для установления рекордов. Дело за спортсменами.

Каждый вид спорта предполагает свою температуру льда. Для фигурного катания — от -3 градусов, для керлинга — -4-5, для хоккея — -7-8, для скоростного бега на коньках — до -12.

Екатерина Забенько, телекомпания СТВ:

За счет чего было достигнуто такое качество покрытия?

Алексей Хатылёв, мастер спорта международного класса:

Делали лучшие специалисты, которые работали перед Олимпиадой в Турине, Ванкувере. К тому же, сбалансирован процесс «вода-тепло-воздух».

Толщина льда на конькобежном стадионе — всего 5 мм. Поэтому идеальным должно оставаться в первую очередь бетонное основание, в котором замурованы намораживающие трубопроводы.

Лед — блюдо, которое подается холодным. Но рецепт приготовления должен соблюдаться в точности. Если воду где-то чуть не долить, где-то перелить, качество льда будет безнадежно испорчено. Конькобежец тут же прочувствует это краешком лезвия. И поставит диагноз — вязкий лед.

Алексей Хатылёв, мастер спорта международного класса:

Чем более гладкий лед, тем выше скорость может развить спортсмен— 60 км/ч.

Бетонный слой, на котором держится лед, здесь берегут как хрустальный. Царапины на бетоне — это брак на льду. Поэтому при строительстве тут применялись особые сорта бетона и так называемое асперсное армирование по особой технологии. Этот бетон безусадочный и не дает трещин при заливке. Считается,что покрытие выдерживает давление полтонны на квадратный метр.

Но если многотонные машины тут свободно перемещаются, то женская шпилька — непосильная нагрузка для бетонного основания. Дело в том, что женщина, даже если весит 50 кг через шпильку, дает нагрузку 250 кг/см, а допустимая масса — 500 килограммов на квадратный метр.

Ко льду здесь самое теплое отношение. На обслуживании гладкой поверхности — целый парк техники.

«Замбонисты» — вполне официальная штатная единица на конькобежном стадионе. Машины «Замбони» — отвечают за создание ледового покрова. Что надо — добавить, что не надо срезать и выбросить в снежный ангар. Удивительно, что лед тут лечат горячей водой. На одну хоккейную коробку требуется приблизительно тонна льда.

«Замбони» льду не страшна, не смотря на габариты. Даже шипы у машины вольфрамовые, чтобы не оставлять следы на зеркальной поверхности. Толщину льда контролирует лазерный луч. На машине есть желтый индикатор, который и настраивается на датчики в стене и устанавливает угол наклона ножа.

«Минск-Арена не» только красивая. Но и умная! Да-да,именно так! В комплексе впервые применены интеллектуальные системы. Поражают своими характеристиками системы намораживания льда, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Все они связаны между собой.

Ядром спорткомплекса является многофункциональная спортивно-зрелищная арена с трибунами на 15 000 зрителей. Основное назначение большой арены — проведение матчей по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и другим ледовым видам спорта. Предусмотрена возможность трансформирования ледовой коробки в площадку для игровых видов спорта, спортивных единоборств, тяжелой атлетики, гимнастики, бокса.

При проведении концертов и других зрелищных мероприятий на лед укладывается специальное покрытие, на котором устанавливается сцена. Покрытие выдерживает нагрузку до 400 кг на квадратный метр. Под ним абсолютно безопасно чувствует себя хрупкий лед. Более того, легкий, но прочный настил защищает лед от таянья и предотвращает проникновение холода наружу.

Трибуны «Минск-Арены» всегда готовы подвинуться и освободить место для танцпола. Специальные сиденья-блитчеры, которые занимают первые 8 рядов, легко убираются.

Сиденья в «Минск-Арене» мягкие, а трибуны с подогревом. Это предусмотрено специальной системой кондиционирования: для зрителей воздух подается из-под кресел, а на ледовые поля сверху.

Главная интрига «Минск-Арены» — почему не тает лед. Ведь зеркальная арена при абсолютной заполненности зала как будто окружается тысячей батарей. Считаем:

Человек выделяет 100 ватт тепла каждый час. Тогда получается, что зал на 15 тысяч человек выделяет 1500 тысячи киловатт тепла в час. При условии,что лед намораживается, когда арена пуста, при полном зале, он по логике должен растаять. Но проектировщики смоделировали форс-мажорные ситуации: чем больше людей, тем ниже температура намораживая льда и соответствующая температура нагреваемого воздуха в помещении.

Архитекторы нашли более конструктивное сравнение — велосипедное колесо с множеством спиц, или пауки. Такие ассоциации вызывает сплетение прядей из высокопрочной стальной арматуры. Это элементы вантового покрытия, которое в Беларуси было применено впервые.

Ванты в «Минск-Арене» не расслабляются. 51 ванта, сдерживающая диаметр 116 метров, всегда под присмотром не только специалистов, но и умной техники.

Павел Такачик, главный редактор журнала «Архитектура и строительство»:

Стоят индикаторы, Которые отслеживают натяжение прядей в вантах. Они способны сами ослабевшую ванту подтянуть до нужных нагрузок.

В поднебесье «Минск-Арены» 6 выходов на мостики, предназначенных вовсе не для прогулок, хотя именно здесь идеальное место для VIP-зрителей. Сюда ходят следить за осветительным оборудованием, одеждой сцены, а также информационным видеокубом с начинкой из корейской электроники. На 17-тонном кубе транслируется видео матчей, которое видно с любого места на арене.

На «Минск-Арене» впервые в Беларуси была разработана акустическая модель спортивно-зрелищного комплекса. Причем, главным амбициозным ориентиром стал театр Оперы и балета. Собственного звука здесь на 90 киловатт — не хуже, чем у приезжих мировых звезд. «Минск-Арена» уже выдержала испытание звуком «Рамштайна» — 200 киловатт. Здесь не мелочатся и звуковое оборудование меряют сразу фурами. 4 фуры на 4 склада. Весь звук цифровой. При этом живое исполнение здесь только приветствуетс, в отличие от большинства других комплексов.

Но как бы громко не было в зале, комната звукорежиссера всегда остается самым тихим местом. Профессиональный пульт и специальное звукопоглощающее покрытие стен не мешает работать одному человеку, чтобы отдохнуть тысячам.

Классический выход на крышу оказался достаточно крутым. Но чего не сделаешь, чтобы попасть на высоту главного архитектурно-спортивного достижения Беларуси 2010 года!

На крыше центрального здания «Минс-Арены» расположены системы вытяжки, дымоудаления и подсветки. Зато сама кровля напоминает по форме гигантскую чашу бассейна. Кстати,вода отсюда уходит по 51 водоприемной воронке.

«Минск-Арена» является домашней площадкой для хоккейного клуба «Динамо» (Минск), выступающего в Континентальной хоккейной лиге. На момент открытия это самая большая арена среди всех команд КХЛ и четвертая по вместимости среди хоккейных арен Европы. В 2014 году «Минск-Арена » примет матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой. А в этом году спортивно-зрелищная арена принимает детское «Евровидение-2010».