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Минск-2006 встречался с рижским клубом ТТТ

19 декабря 2006 10:46
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18 декабря в столице состоялся последний матч 4 тура женской баскетбольной Балтийской лиги.

Итог противостояния белорусских и латвийских клубов в рамках 4 тура Балтлиги оказался не в пользу отечественных баскетболисток. Лишь гродненская Олимпия сумела выиграть свои матчи, а вот аутсайдерам нынешнего розыгрыша, как это не печально, борисовской Березине и Минску-2006 пришлось в очередной раз смириться с поражениями. За два тура до финиша у команд Григория Каленто и Андрея Вавлева шансов на выход в полуфинал стало еще меньше.

Закрывали игровую программу 4 тура минчанки и рижский ТТТ. Хозяйки на равных отыграли три четверти, выиграв первую, но уступив в итоге два очка перед большим перерывом. Третья 10-минутка выдалась низко результативной 12:12, а заключительная четверть уже прошла под диктовку гостьей и принесла им убедительную победу 77:59.
Самой результативной в поединке с 23 очками стала Кастро Маркес, у белорусок больше половины командных очков набрали Александра Тарасова (21) и Алла Муравская (18).
В турнирной таблице гродненская Олимпия в числе лидеров, при этом у команды Александра Шимковяка две игры в запасе по сравнению с занимающим первую строчку литовским Арви. Березина и Минск-06 имеют в активе всего по одной победе.
В следующем туре белорусские клубы проведут в Таллинне с местными командами Аудентес и ТПУ.  

Баскетбол. Балтийская лига
Женщины

1. Арви                                       8       15 

2. Авантис/Туриба                   7       12  

3. ТТТ/Рига                                7       12 

4. Олимпия                               6       11 

5. Олимп-НАЕК                        8       11 

6. Лайсве                                   5        9 

7. Аудентес                                6        8 

8. Березина                              6        7 

9. ТПУ                                         6        7 

10. Минск-2006                        6        7 

11. Лемминкайнен                 5        6

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