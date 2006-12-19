Минск-2006 встречался с рижским клубом ТТТ

18 декабря в столице состоялся последний матч 4 тура женской баскетбольной Балтийской лиги.

Итог противостояния белорусских и латвийских клубов в рамках 4 тура Балтлиги оказался не в пользу отечественных баскетболисток. Лишь гродненская Олимпия сумела выиграть свои матчи, а вот аутсайдерам нынешнего розыгрыша, как это не печально, борисовской Березине и Минску-2006 пришлось в очередной раз смириться с поражениями. За два тура до финиша у команд Григория Каленто и Андрея Вавлева шансов на выход в полуфинал стало еще меньше.

Закрывали игровую программу 4 тура минчанки и рижский ТТТ. Хозяйки на равных отыграли три четверти, выиграв первую, но уступив в итоге два очка перед большим перерывом. Третья 10-минутка выдалась низко результативной 12:12, а заключительная четверть уже прошла под диктовку гостьей и принесла им убедительную победу 77:59.

Самой результативной в поединке с 23 очками стала Кастро Маркес, у белорусок больше половины командных очков набрали Александра Тарасова (21) и Алла Муравская (18).

В турнирной таблице гродненская Олимпия в числе лидеров, при этом у команды Александра Шимковяка две игры в запасе по сравнению с занимающим первую строчку литовским Арви. Березина и Минск-06 имеют в активе всего по одной победе.

В следующем туре белорусские клубы проведут в Таллинне с местными командами Аудентес и ТПУ.

Баскетбол. Балтийская лига

Женщины

1. Арви 8 15



2. Авантис/Туриба 7 12



3. ТТТ/Рига 7 12



4. Олимпия 6 11



5. Олимп-НАЕК 8 11



6. Лайсве 5 9



7. Аудентес 6 8



8. Березина 6 7



9. ТПУ 6 7



10. Минск-2006 6 7



11. Лемминкайнен 5 6