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Мини-футбол. «Столица» обыграла БЧ во втором матче полуфинальной серии чемпионата страны

15 мая 2023 13:03
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Новости Беларуси. Еще на шаг ближе к титулу. «Столица» обыграла БЧ и во втором матче полуфинальной серии чемпионата страны по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главные события матча произошли во втором тайме.  

Мини-футбол. «Столица» обыграла БЧ во втором матче полуфинальной серии чемпионата страны-1

За первый отрезок никому забить не удалось. Зато после антракта зрители увидели пять взятий ворот. Больше в атаке преуспели минчане. Причем им пришлось догонять соперника. Но все получилось. В итоге победа – 3:2. Третье и, возможно, последнее противостояние состоится в Минске в четверг, 18 мая.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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