Мини-футбол. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к ЧЕ-2022

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша команда по итогам жеребьевки попала в пятую группу. Соперничать предстоит с дружинами Казахстана, Венгрии, а также победителем противостояния Израиль-Кипр.
В финальную стадию пройдут победители квартетов, а также 6 из 8-ми лучших команд, которые займут вторые места. Два неудачника в очном противостоянии разыграют последний пропуск на Евро.
Представители Нидерландов освобождены от отбора на правах хозяев.