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Мини-футбол. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к ЧЕ-2022

02 сентября 2020 18:35
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к ЧЕ-2022-1

Наша команда по итогам жеребьевки попала в пятую группу. Соперничать предстоит с дружинами Казахстана, Венгрии, а также победителем противостояния Израиль-Кипр.  

В финальную стадию пройдут победители квартетов, а также 6 из 8-ми лучших команд, которые займут вторые места. Два неудачника в очном противостоянии разыграют последний пропуск на Евро.

Мини-футбол. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к ЧЕ-2022-4

Представители Нидерландов освобождены от отбора на правах хозяев.  

# Футбол # Фотофакт

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