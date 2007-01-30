Мини-футбол. Матч белорусской сборной с Норникелем

Сборная Беларуси по мини-футболу проводит в столице серию матчей со вторым составом российского клуба Норильский Никель.

Матчи против дублеров Норильского Никеля - фактически последняя проба сил в преддверие отборочных игр чемпионата Европы. Первоначально в планах тренерского штаба нашей сборной значились ноябрьские спарринги с поляками и январские с литовцами. Однако после серии необъяснимых отказов наших соседей пришлось довольствоваться, гостящими в Беларуси, норильчанами. К тому же Валерий Досько не досчитался нескольких игроков - Черник и Киркиж выступают за рубежом, и вызвать их в сборную сейчас довольно проблематично, а Скадорва, Иванютин и Воронин травмированы. В общем, испытывающий дефицит кадров наставник на матч против россиян выпустил четверки, сформированные по клубному принципу. В первой вышли игроки МАПИДа, во второй - "Дорожника".

Первый тайм прошел по белорусскому сценарию. В дебюте отличились гости, однако в дальнейшем ситуацию на площадке контролировали наши земляки, пять раз огорчившие вратаря россиян Флериса. На беду во втором тайме Валерий Досько решился на кадровые эксперименты: поднял с лавки резервистов, перетасовал четверки, заменил вратаря. Как итог - минут 10 хозяева площадки не могли создать ничего путного у ворот россиян. В довершение всех бед, поднятый из резерва вратарь Новойчик, не только не помог в сложных ситуациях, но и своими неточными пасами с пугающей регулярностью выводил на ударные позиции форвардов противника. Все это добром завершиться не могло. Норильский Никель счет сравнял, а в концовке едва не вырвал победу. В сухом остатке ничья 5:5, которая наверняка предоставила Валерию Досько обильную пищу для размышлений.

А вторая встреча этих соперников проходившая 29 января в стенах Белорусского национального технического университета, завершилась победой.