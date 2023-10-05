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«Минчанка» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу

05 октября 2023 20:46
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Победа в матче, а затем и в золотом сете. «Минчанка» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу. Наши девушки по сумме двух дуэлей отправили отдыхать «Динамо-Метар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу-1

Напомним, в первой дуэли россиянки были сильнее – 3:0. Это означало, что для продолжения борьбы белорускам нужно было не только брать само противостояние, но и золотой сет. Задача казалась маловыполнимой, учитывая соотношение очков дебютной встречи. Однако и Ольга Пальчевская, и ее подопечные сделали правильные выводы после неудачи. И в повторном матче выглядели значительно сильнее. Счет – 3:1. После этого игрался итоговый золотой сет, который также остался за белорусками – 15:9.

# Волейбол # Фотофакт

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