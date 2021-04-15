«Минчанка» ведёт в финальной серии чемпионата Беларуси по волейболу со счётом 2:0
Новости Беларуси. В шаге от титула или второй раз за два дня 3:0. «Минчанка» победила «Прибужье» и во втором матче финальной серии женского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем, как и в первом свидании, действующий обладатель титула не испытал никаких проблем.
Разница в классе была очевидна. Все-таки участнику российской суперлиги на белорусской площадке откровенно тесновато. И составить конкуренцию «горожанкам» можно разве что при помощи сумасшедшей самоотдачи и невероятного фарта. Но ни того, ни другого у подопечных Натальи Мелянюк не было.
«Прибужье» играло ровно на столько, на сколько позволяла «Минчанка», а она была не сильно и щедра. Финальные цифры – 25:16, 25:8 и 25:18. Столичные девушки повели в серии 2:0 и могут оформить чемпионство уже в субботу, 17 апреля. Третий матч серии начнется на «Чижовка-Арене» в 16:00.