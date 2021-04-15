«Минчанка» ведёт в финальной серии чемпионата Беларуси по волейболу со счётом 2:0

Новости Беларуси. В шаге от титула или второй раз за два дня 3:0. «Минчанка» победила «Прибужье» и во втором матче финальной серии женского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем, как и в первом свидании, действующий обладатель титула не испытал никаких проблем.

Разница в классе была очевидна. Все-таки участнику российской суперлиги на белорусской площадке откровенно тесновато. И составить конкуренцию «горожанкам» можно разве что при помощи сумасшедшей самоотдачи и невероятного фарта. Но ни того, ни другого у подопечных Натальи Мелянюк не было.