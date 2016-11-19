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«Минчанка» покинула розыгрыш волейбольной Лиги чемпионов

19 ноября 2016 19:04
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Новости Беларуси. «Минчанка» покинула розыгрыш волейбольной Лиги чемпионов.

В ответной игре третьего квалификационного раунда с турецким «Экзачибаши» белорусские девушки не сумели взять ни единого сэта — 0:3.

Напомню, 15 ноября оппоненты встречались в Минске, и тогда клуб из Турции также оформил победу – 3:1. Впрочем, если учитывать статус «Экзачибаши», а это один из сильнейших коллективов в мире женского волейбола, то ничего трагичного для «Минчанки» не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Волейбол

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