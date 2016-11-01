«Минчанка» и «Строитель» стартуют в квалификации Лиги чемпионов 1 ноября

Новости Беларуси. Минск готовится к Лиге чемпионов. На сей раз главный клубный турнир континента приехал в Беларусь благодаря волейболистам. Наши чемпионы – «Минчанка» и «Строитель» 1 ноября дебютируют на столь высоком и престижном международном уровне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На неведомом для себя уровне и женский, и мужской чемпионы сыграют впервые. «Минчанка» в межсезонье заметно укрепила ряды. Дружина, во-первых, пополнилась новым тренерским штабом во главе с экс-наставником национальной сборной Виктором Гончаровым. А во-вторых, контракт подписала диагональная Оксана Ковальчук. Настораживает же то, что наш чемпионат только-только начался. Поэтому о сыгранности и хорошей физической форме остается только мечтать.

Изменения в кадрах не обошли и 10-кратного мужского чемпиона страны – «Строитель». В команду вернулся Андрей Радюк. Также присоединился к дружине пасующий Желько Чорич. Потери тоже ощутимы – Мискевич, Миканович. Тем не менее тренерский штаб настроен оптимистично.

Кстати и «Минчанка», и «Строитель» в оппоненты получили финские клубы. Девушки сразятся с «ХПК», а мужчины – с «Тиикеритом». Страна суоми – вовсе не законодатель мод в мировом волейболе. Однако в Лиге чемпионов, пусть и в квалификации, слабых соперников не бывает. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 и 20.00.