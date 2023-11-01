«Минчанка-2» одержала три победы на первом этапе Молодёжной лиги России

1 ноября наши девушки в заключительном поединке первого тура в трех сетах обыграли «Енисей». Всего же в Нижнем Новгороде белоруски одержали три победы из четырех возможных. Таким образом, после стартового этапа «Минчанка-2» в турнирной таблице занимает третье место среди 14 команд.

А вот еще один наш представитель, только в мужской лиге, солигорский «Шахтер-2» похвастаться подобными результатами не может. 1 ноября коллектив в рамках третьего этапа проиграл дружине ЮКИОР из Ханты-Мансийска. Сейчас «горняки» замыкают турнирную таблицу, имея в копилке лишь одну победу.