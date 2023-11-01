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«Минчанка-2» одержала три победы на первом этапе Молодёжной лиги России

01 ноября 2023 20:48
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Волейболистки «Минчанки-2» успешно начали выступление в Молодежной лиге России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» одержала три победы на первом этапе Молодёжной лиги России-1

1 ноября наши девушки в заключительном поединке первого тура в трех сетах обыграли «Енисей». Всего же в Нижнем Новгороде белоруски одержали три победы из четырех возможных. Таким образом, после стартового этапа «Минчанка-2» в турнирной таблице занимает третье место среди 14 команд.

А вот еще один наш представитель, только в мужской лиге, солигорский «Шахтер-2» похвастаться подобными результатами не может. 1 ноября коллектив в рамках третьего этапа проиграл дружине ЮКИОР из Ханты-Мансийска. Сейчас «горняки» замыкают турнирную таблицу, имея в копилке лишь одну победу.

# Волейбол # Фотофакт

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