«Минчанка-2» на домашней площадке уступила казанскому «Динамо – Ак Барсу»

В шестом туре белоруски сыграли четыре матча. В двух из них они одолели команду «Протон-2» из Саратова, в третьем уступили лидеру турнирной таблицы казанскому «Динамо –Ак Барсу». Сегодня, в повторном поединке, несмотря на упорную борьбу наши девушки также не смогли одолеть сильного соперника. Они показали яркую игру во втором сете, но в третьем усталость дала о себе знать. Итоговый счет – 18:25, 24:26, 14:25.

Василий Курдюк, главный тренер ВК «Минчанка-2»: После выступления на данном турнире, конечно, хотелось бы на домашней арене одержать побольше побед. Но так получается, что в группе попался серьезный соперник. Выводы были сделаны определенные, были даны установки. Есть претензии сегодня к качеству собственной игры, также к выполнению этих установок. Не ко всем, но к некоторым игрокам.

Денис Матвеев, главный тренер ВК «Динамо – Ак Барс»:

Сильные качества подопечных – это характер. Потому что зная определенные нюансы, что тяжело и, опять же, накапливается усталость, и это конец нашего чемпионата, у многих уже возникают и микротравмы и так далее. Тем не менее девочки выходят на матч, настраиваются и всегда работают на победу. Максимальная самоотдача, насколько это возможно, поэтому отдать им должное, что они в себе это вырабатывают качество, тренируют его. Плюс на тренировках у них идет самоотдача полная.

По итогам прошедших игр, белоруски находятся на четвертой строке турнирной таблицы. Заключительный, седьмой, тур предварительного этапа начнется 13 марта. «Минчанке-2» предстоит дважды сыграть с клубом «Динамо-Академия».