Минчанин Владимир Португалов стал обладателем Кубка Москвы по пазлспорту

Этот вид состязаний популярен в Америке и Китае. Белорусские спортсмены на ринге этого вида спорта пока новички, но уже с весомой наградой.

Долгожданная награда в квартире победителя на самом видном месте. Такая награда получает прописку в Беларуси впервые. Кубок Москвы по пазлспорту достался белорусу Владимиру Португалову. Пять часов умственной борьбы эрудитов и новый рекорд. За 4 минуты Владимир решил одну из самых сложных головоломок: сложил судоку из 60 цифр.

В квартире сильнейшего головолома все буквально пестрит механическими и бумажными головоломками, зато нет компьютера. Да и зачем, когда в голове настоящая вычислительная техника. Свою матрицу, утверждает сильнейший, тренирует каждый день, начиная с утреннего кофе.



Сильнейший головолом живет в Беларуси - этот факт, теперь доказанный. По традиции конкурса, в следующий раз он пройдет на родине победителя, то есть в Минске. Впрочем, это решение примут организаторы. Однако, одна традиция этого конкурса уже оставила свой белорусский след: гравировка имени очередного чемпиона на переходящем кубке.

