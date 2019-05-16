Михаил Захаров высказался о коррупции в спорте

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Коррупция – это болезнь древняя. Есть коррупция и в спорте. Михаил, Ваше мнение о той борьбе, которую наше государство проводит и как это выглядит в той сфере, которая ближе к Вам?

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:

Наверное, в хоккее меньше всего оно происходит. У нас таких дел нашумевших нет. Всё-таки, более проще у нас, нам, наверное, негде это делать.

Всё-таки, мы – спортсмены, у нас только тренировки и результат. В первую очередь ты к этому стремишься, и у тебя весь твой бонус в этой жизни – если хорошо выступаешь ты и твоя команда, спортсмены.

К этому все стремятся. Поэтому у нас, наверное, меньше всего. Но то, что бороться надо с коррупцией – это однозначно, здесь я полностью согласен. Но только, с другой стороны, суд может определить, виновен человек или нет.