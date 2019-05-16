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Михаил Захаров: «Мы пытаемся воспитывать хоккеистов и в Россию продавать»

16 мая 2019 18:37
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Новости Беларуси. О хоккее говорили в программе «В обстановке мира».

Михаил Захаров: «Мы пытаемся воспитывать хоккеистов и в Россию продавать»-1

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Все клубы существуют (в Европе, по крайней мере) хоккея, футбола и гандбола – они все зарабатывают. Один клуб зарабатывает, выигрывает. Другой воспитывает и продаёт тех же гандболистов, тех же хоккеистов.

В Швейцарии есть лидеры, а есть, которые работают, воспитывают хоккеистов, продают этим лидерам, у которых есть деньги.

Интересная тоже система. И в футболе такая же, везде. И мы тоже, как говорится, пытаемся воспитывать хоккеистов и в Россию продавать.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров

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