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Михаил Захаров, ХК «Юность»: В хоккее Беларуси всё решают те, у кого есть деньги. А все деньги государственные

19 марта 2011 11:09
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Еще 17 марта в «Прессболе» вышла статься главного редактора Владимира Бережкова с громким названием – «Деньги рубят – щепки не летят», в которой автор рассуждал о распутье, на котором якобы оказался наш хоккей, и предлагал свои варианты дальнейшего маршрута.

Впрочем, свои ли? Реформы, предложенные прессболовским редактором, один в один совпадают с теми, что будут обсуждаться 21 марта в Федерации.

Дальше – больше. В свежем номере «Спортивной панорамы» Михаил Мазаков с уверенность говорит о КХЛ-овских перспективах «Юности» и предрекает минской команде бюджет не меньше, чем у «Спартака».

Наконец, бомба взорвалась в интернете. Сайт gols.by опубликовал статью «Черновик будущего», в которой обильно цитируются два документа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предложение по развитию хоккея от клуба «Юность», под которым стоит подпись «Михаил Захаров», и разработанная Федерацией концепция о дополнительных мерах по развитию хоккея на 2011-2014 года.

Меры предлагаются жесткие: от возрастного ценза в ОЧБ до строгого лимита на зарплаты игрокам. В регионах этому вряд ли обрадуются. Но какова бы ни была реакция провинциала 21 марта, знающие люди говорят: митинговать поздно.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Да все нормально будет. Будет только польза от этого.
Я просто не могу многих вещей сказать. Давно уже все решено. Просто сейчас смотрят на то, как реагируют люди. Мы там ничего не решаем. Решают те, у кого деньги. А все деньги в хоккее – государственные. Это должны люди понимать. Также они должны понимать, где находится молодежная сборная, юношеская.
Что мы сделали все вместе для этого? Результата нет. Все это прекрасно понимают.
Я думаю, что люди наверху правильно сделали, что приняли это решение. Я даже не вижу смысла его обсуждать. Надо принимать как есть. Вот и все.

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