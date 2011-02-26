Михаил Захаров, ХК «Юность» – о победе над ХК «Могилев» (14:4): В Беларуси много проходных матчей

«Юность» и «Брест» в субботу провели репетицию четвертьфинала. Репетиция не понравилась. Гости ничего минчанам противопоставить не смогли. И даже счет, 4:2, не должен вводить в заблуждение. Интрига в парк Горько не заглянула ни на секунду.

Данил Галимуллин, ХК «Брест»:

В последней игре с Лиепае вели после второго периода 3:0. В итоге проиграли 4:3. С «Витебском» дома вели после первого периода – 2:0. Но по буллитам проиграли. Видимо, перехлестывают нас эмоции, и мы не можем довести дело до конца.

При том, что «Брест» был побежден без вариантов, состояние «Юности» оптимальным не назовешь. Чемпионы по разным причинам потеряли полсостава, но и это гостям не помогло.

Александр Китаров, ХК «Юность»:

Тяжелее только, может, психологически. Больше ответственности. Потому что в обороне играют нападающие – нет защитников. Все травмированы. А так, в принципе, физически все нормально.

Ситуация, между тем, серьезнее, чем кажется. Денискин выбыл до конца сезона, Остроушко вернется, в лучшем случае, к полуфиналу. А лишних защитников у «Юности» и так не было. Причем, ставка на молодежь не сработала. Фомин, Сачивко и Шипицын были отправлены в резерв задолго до окончания встречи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Пришлось в обороне играть Заделенову, Курилину и даже Яновскому. Они справились, но ведь это – «Брест».

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

На состав можно немного списать, потому что такого не было, чтобы на игре у нас присутствовал только дин защитник.

Рушиться игра. Нет начала атаки, потому что даже Яновского переключили в защиту.

Что касается гостей, то вокруг них сейчас шумит финансовый скандал. Подробности – в интернете. У нас – комментарии главного тренера.

Александр Гавриленко, главный тренер ХК «Брест»:

В этом скандале больше дыма, чем огня. Там копейки.

Да, есть какие-то задолженности по вознаграждению. Но не более того.

Но, видно, так получилось, что ребята решили идти другим путем. Они забыли, что, прежде всего, должны выполнять свои профессиональные действия. А потом уже другим заниматься.

Напомним, у «Юности» в матче отличились Сергей Заделенов, Александр Рядинский и дважды Александр Матерухин. У «Бреста» забили Павел Дошков и Степан Пономарев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 4:2. Будем надеяться, к плей-офф брестчане добавят, а то все решится в трех матчах.

Александр Гавриленко, главный тренер ХК «Брест»:

Впечатления всегда есть. Нужно просто ребятам, прежде всего, разобраться в том, что они хотят: или нормально играть в плей-офф, или устраивать между собой разборки.

Если команда соберется, то будет достойное сопротивление. А если как сегодня, то просто ветер погоняем.

Из других субботних встреч отметим очередную победу «Немана» при дубле Артема Кислого. «Сокол» неожиданно выиграл в Жлобине. «Шахтер» был сильнее «Гомеля». А Виктор Андрущенко отметил возвращение на лед хет-триком. Победа «Химика» продлила новополоцкие надежды на плей-офф.

В среду были разрешены самые острые из оставшихся интриг. «Юность» обыграла «Химик», чем гарантировала себя первое место по итогам регулярки. Одновременно новополочане утратили последние шансы на попадание в плей-офф.

Матч вышел упорным. Вплоть до 38-й минуты при значительном превосходстве «Юности» «Химик» держал упорную оборону и ловил удачу в контратаках. Но после реализованного Артемом Сенкевичем большинства, ящик Пандоры был распечатан.

Еще до второго перерыва Максим Слыш упрочил перевес гостей, а в третьем периоде хозяева окончательно перестали сопротивляться – 7:0. Причем все семь шайб у «Юности» забросили разные хоккеисты.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Мы удачно забили. И этот гол в начале, третий гол, наверное, сломали игру.

Андрей Парфенов, главный тренер ХК «Химик-СКА»:

В начале третьего периода имели возможности. И забей мы, наверное, 5 на 3, то игра и сложилась бы как-то по-другому. В результате – не забили, потеряли концентрацию. И вот эти несколько шайб сломали игу.

Если бы мы проиграли со счетом 1:2 или 0:1, то можно было бы искать виноватого. Вопрос не в том, кто виноват, а в том, что делать.

«Брест», хоть и проиграл, но путевку в плей-офф оформил, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впервые в клубной истории. Отмечаем хет-трик гродненца Ивана Мяделя. Второе поражение подряд потерпел жлобинский «Металлург». Две шайбы в ворота сталеваров отправил Артем Гнеденко. «Шахтер» вырвал победу в Киеве. А «Гомель» прошелся по «Шиннику».

«Юность» продолжила покорять обитателей нижней части турнирной таблицы. Матч с «Могилевом» вызвал в памяти ностальгические воспоминания о двух убойных сражениях минчан и «Химволокна».

Те времена минули и, видимо, навсегда. Сегодня хозяева творили на льду все, что хотели безо всякой оглядки на подопечных Сергея Усанова.

Понимая, что «Могилеву» уже ничего не нужно, все-таки, определим такую игру как позорную. 14:4. Такого не случалось уже давно. Хет-трики оформили Олег Тимченко и Александр Китаров. Кроме того, дубль в активе Александра Матерухина. Комментарии к этому поединку, в общем-то, излишни, но мы их взяли.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Как можно оценить 14:4? В Беларуси много проходных матчей.

Когда выигрываешь с таким счетом – это не есть хорошо. Ни в одной стране такого нет, чтобы были такие счета.

Две очень разные весовые категории. Наверное, сегодня был тяжелый вес и легкий.

Олег Тимченко, ХК «Юность»:

Всегда нелегко, когда выходишь на лед при счете 0:0. Дальше у нас все получалось. Все залетало.

Главные матчи с турнирной точки зрения прошли в Солигорске и Гомеле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Металургс» метит на пятое место, и сумел добыть очки в противостоянии с «Шахтером». Хет-трик в активе Гинца Мия, дубль сделал Артур Катулис.

«Гомель», тем не менее, свои позиции отстоял. С трудом, но обыграл «Сокол. «Неман» вырвал победу у «Химика». Дважды ворота гродненцев потревожил Андрей Мороз. В составе «Металлурга» две шайбы забросил Никита Комаров.

Турнирная таблица изменений не претерпела. Но «Металургс» продолжит погоню за «Гомелем» 28 февраля.

Не забудем и о Высшей Лиге. Регулярное первенство здесь завершено. В плей-офф не попал лишь «Брест-2».

Уже 27 февраля стартуют четвертьфиналы, борьба в которых пойдет до двух побед одной из команд.