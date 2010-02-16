Михаил Захаров: Есть ошибки, которые хоккеисты вообще не имеют права допускать

Наставник провел пресс-конференцию.

Михаил Захаров, гл. тренер олимпийской сборной Беларуси:

- Те люди, на которых у нас строилась сборная, к сожалению, пока не в той форме, в какой хотелось бы.

Как ни странно, главной темой стала не олимпиада – вопросы о ней главком решительно отсекал, а минское «Динамо», к которому у Захарова крупный счет.

Михаил Захаров, гл. тренер олимпийской сборной Беларуси:

- Есть ошибки, которые хоккеисты вообще не имеют права допускать. Допустим, если шайба перед тобой и надо разворачиваться влево, то хоккеист-динамист разворачивается вправо.

Все, по мнению наставника, в «Динамо» не так. И в первую очередь – мало в этой команде белорусов. Хотя достойных кандидатов, согласно Захарову, хватает.

Даже когда Захарова спросили о задачах, стоящих перед сборной, он ловко вырулил на «Динамо»: мол, к этому клубу все вопросы.

Михаил Захаров, гл. тренер олимпийской сборной Беларуси:

- На каком месте находятся хоккеисты белорусского «Динамо?» Я думаю, к 21-му уже поедем, и мы хотим занять четвертое место. Тогда нужно всем нашим хоккеистам и руководству памятник при жизни поставить.

О том, на что будет направлена его работа с игроками в сборной, главный тренер ответил так.

Михаил Захаров, гл. тренер олимпийской сборной Беларуси:

- Главное - психология сейчас, нужно чтобы они перестроились.

Конечно, всех интересовало, что наставник будет делать, если не досчитается главных звезд, но тут Михал Михалыч был тверд и посоветовал подождать до понедельника.

Михаил Захаров, гл. тренер олимпийской сборной Беларуси:

- Я сразу отвечу на тот вопрос, который вы будете мне задавать, чтобы вы мне не задавали его по 15 раз. У нас есть выездной состав, все его знают, нет запасных, нет резерва, все в составе Национальной сборной. 15 февраля будет объявлен окончательный состав.

С критикуемыми тренером сборной динамовцами удалось пообщаться сразу после матча с «Витязем». Чувствовалось, что победа подняла им настроение и, в любом случае, в ванкуверское будущее они смотрели без страха.

Андрей Михалев:

- Постараемся отвлечься. Это очень важно для Беларуси, поэтому мы будем стараться.

Олимпийский турнир начнется для нашей комады 17-го февраля поединком с финнами. Есть предположение, что в этот день в 22.00 мы все прильнем к экранам телевизоров. Устроит ли нас то, что мы увидим, сейчас прогнозировать не хочется. Давайте верить в лучшее – иногда это помогает.