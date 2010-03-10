Михаил Грабовский возвращение на лед отметил голевой передачей

Белорусский форвард, выступающий за «Торонто», из-за травмы руки не игравший со 2 января вернулся в строй. Напомним, что из-за травмы белорус был вынужден пропустить Олимпиаду в Ванкувере.

Минувшей ночью в домашнем поединке с «Бостоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ Грабовский отметился голевой передачей. В итоге «Торонто» победил «Бостон» – 4:3.

Минувшей ночью «Монреаль» за который выступают белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны, на своей площадке выиграл у «Тампы» – 5:3. Правда, белорусам бомбардирскими баллами отличиться не удалось. Андрей провел на льду 15 минут 53 секунды. Сергей 14 с половиной минут.

Не везет в нынешнем сезоне белорусскому защитнику «Колорадо» Руслану Салею. Успев после операции на спине сыграть за национальную сборную на Олимпиаде в Ванкувере и провести лишь несколько матчей за свой клуб в чемпионате НХЛ, наш ветеран вновь оказался в лазарете.