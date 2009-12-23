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Михаэль Шумахер возвращается в «Формулу-1»

23 декабря 2009 21:54
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7-кратный чемпион мира возвращается в качестве пилота команды «Мерседес GP», с которой легендарный гонщик подписал годовой контракт.Своих читателей во вторник вечером проинформировала интернет-версия немецкого издания Bild. По информации издания, Шумахер подписал контракт в штаб-квартире «Мерседес GP» в британском Брэкли. Зарплата гонщика составит 7 миллионов евро. В январе 2010 года Шумахер должен совершить первую пробную поездку на болиде, на котором он будет соревноваться в своей новой команде. Следующий чемпионат в классе машин «Формула-1» стартует 14 марта в Бахрейне.

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