Михаэль Шумахер возвращается в «Формулу-1»

7-кратный чемпион мира возвращается в качестве пилота команды «Мерседес GP», с которой легендарный гонщик подписал годовой контракт.Своих читателей во вторник вечером проинформировала интернет-версия немецкого издания Bild. По информации издания, Шумахер подписал контракт в штаб-квартире «Мерседес GP» в британском Брэкли. Зарплата гонщика составит 7 миллионов евро. В январе 2010 года Шумахер должен совершить первую пробную поездку на болиде, на котором он будет соревноваться в своей новой команде. Следующий чемпионат в классе машин «Формула-1» стартует 14 марта в Бахрейне.