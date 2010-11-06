МХЛ породил снижение интереса к Высшей хоккейной лиге Беларуси

Молодежная лига у всех на устах с самого лета, если не раньше. В такой ситуации внимания высшей лиге достается все меньше. Трибуны пустые, СМИ обходит первенство стороной. «Зубры» и «Юность» пылесосом собрали все таланты, а ведь юношеская сборная все равно будет формироваться на основе команд вышки.

Игорь Андрющенко, тренер ХК «Юниор»:

Конечно, Высшая лига от этого много потеряла. Но, с другой стороны, возрос интерес к МХЛ.

Заявка в МХЛ особенно ударила по фарм-клубу «Юности». Владимир Мельничук и Игорь Андрющенко с трудом формировали состав, что называется, на остаточном принципе. В итоге вчерашние чемпионы нынче на седьмом месте.

Игорь Андрющенко, тренер ХК «Юниор»:

У нас новая команда формировалась, и все перспективные ребята ушли в новый клуб.

Правда и то, что Игорь Кривошлык коллегам регулярно помогает, отправляя хоккеистов с Притыцкого в Парк Горького. В матче с «Динамо-Шинником», например, приняли участие Гринько, Навко, Бускасков и Шереметьев. Помогает и сам Михал Михалыч. За «Юниоров» в этом сезоне сыграли и Китаров, и Яновский, и даже Степанов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Андрющенко, тренер ХК «Юниор»:

Другое дело, что у них требования одни, а у нас совсем другие. В хоккейном плане мы отличаемся. Но мы рады, что они нам помогают, пусть это не всегда и получается.

В «Динамо-Шиннике» ситуация иная. Собранная с миру по нитке, но очень качественно, команда с самого начала сезона играет практически одним и тем же составом. И успешно, поскольку пока динамовцы занимают четвертую позицию в турнирной таблице.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

У нас совершенно новая команда. В основном ребята в команде и не знали, что такое Высшая лига.

Странно только одно. Зачем вообще создавалась команда «Динамо-Шинник»? Чтобы служить резервом для «Минских зубров»? Тогда почему миграции между клубами нет, а таланты под началом Владимира Заблоцкого имеются, и весьма яркие. Сам тренер уверен, что минимум пятерка его подопечных могла бы помочь Андрею Ковалеву.

Иван Дунаев и Максим Парфеевец были среди тех, кто предопределил исход важного поединка. А в том, что он важен, сомнений не было. Пересечений между командами множество: и месторасположение, и ряд игроков, и даже тренер Владимир Заблоцкий в свое время работал в «Юности», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Всегда и везде – две столичные команды – это дерби. Каждый хочет что-то добиться. Поэтому другого и нельзя ожидать.

Это уже третье дерби сезона. В первом выиграл «Юниор», во втором, несмотря на Яновского и Китарова в составе соперника, победили динамовцы – 9:2. В следующем матче они вновь праздновали победу – 4:1.

27 октября «Юниор» взял реванш – 3:1. Таким образом, в дерби счет равный. В активе соседей по две победы. Но турнирная таблица опять-таки предпочтение отдает «Динамо-Шиннику». Впрочем, задача у команд на сезон идентична.

Игорь Андрющенко, тренер ХК «Юниор»:

Негласная задача – постараться занять шестое место. Но из-за того, что у нас нестабильный состав, задача очень сложная.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Руководством была поставлена задача выйти в плей-офф. Но мы сами поставили для себя задачу гораздо выше. И к этой цели будем стремиться.

Признаем, однако, что попасть нынче в плей-офф немудрено. В чемпионате всего девять участников, и позиции «Немана» и «Бреста» намекают: интрига первенства лишь в борьбе между ними. Другой вопрос – как молодым игрокам расти при таком уровне конкуренции?