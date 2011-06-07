МФХ: Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске на должном уровне

Делегация Международной федерации хоккея довольна ходом подготовки Минска к чемпионату мира-2014.

С гостями встретилось руководство Минска, они побывали на «Минск-Арене», строительной площадке «Арены-Чижовка», в студенческой деревне, посетили несколько гостиниц, которые сейчас возводятся в разных точках города и другие объекты инфраструктуры предстоящего чемпионата мира. Увиденным эксперты остались довольны.

Евгений Ворсин, председатель Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Мы попытались показать нашим гостям все, что сделано за два года. Их интересовало строительство инфраструктуры к чемпионату мира, насколько сегодня готовы объекты, которые будут использоваться при проведении первенства. Мы показали все дорожные развязки, которые реконструируются, все объекты гостиничного хозяйства, связанные с размещением не только участников, но и гостей.

Эрнест Альянчич, глава оценочного комитета Международной федерации хоккея:

Мы заметили очевидный прогресс во многом. Посетили достаточно объектов, отметили дороги, новые постройки и, конечно, «Минск-Арену» и «Чижовка-Арену». В рамках встреч с официальными лицами наглядно ознакомились и с планами на перспективу. Сегодня мы можем точно сказать, что все идет хорошо и Беларусь развивается в нужном направлении. Чемпионат мира по хоккею здесь пройдет на должном уровне.