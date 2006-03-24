Международный турнир по вольной борьбе

В Минске проходит традиционный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Александра Медведя.В соревнованиях принимают участие спортсмены 24 стран ближнего и дальнего зарубежья. За три турнирных дня на ковры <Дворца спорта> выйдут более 350 атлетов. Начали соревнования традиционно борцы легких весовых категорий, у мужчин до 55 килограммов и до 60, а у женщин до 48 килограммов до 51 килограмма соответственно. Приятно отметить, что в борьбу вступили 18 представителей Беларуси. Тренерский корпус, который с нового года возглавил Сергей Гурьев, на этом турнире решает, прежде всего, задачи подготовки к чемпионатам Европы и мира. Обкатка ближайшего резерва сборной, условия для этого просто идеальные: сильные соперники, серьезное судейство. Параллельно большому турниру одиннадцатый раз в белорусской столице проходят состязания для юниоров <Медвеженок>. Этот турнир уже давно вырос из разряда вспомогательного в абсолютно самостоятельный. Последние несколько лет он также получит статус международного. Бывшие участники состязания <Медвежонок> блещут как на турнире Александра Медведя, так и на других стартах.