Новости Беларуси. Международный союз современного пятиборья назвал финал Кубка мира в Минске лучшим турниром года. В июне 2015 года белорусская столица впервые принимала финал Кубка мира по современному пятиборью. Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже и плавательном бассейне Белорусского государственного университета физической культуры, а также в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства «Ратомка».

Решение назвать это соревнование лучшим было принято на 67-м конгрессе Международного союза современного пятиборья.

Там же определили лучших спортсменов. Ими стали украинец Павел Тимощенко и литовка Лаура Асадаускайте. Лучшей командой признали сборную России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».