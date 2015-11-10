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Международный союз современного пятиборья назвал финал Кубка мира в Минске лучшим турниром года

10 ноября 2015 10:06
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Новости Беларуси. Международный союз современного пятиборья назвал финал Кубка мира в Минске лучшим турниром года. В июне 2015 года белорусская столица впервые принимала финал Кубка мира по современному пятиборью. Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже и плавательном бассейне Белорусского государственного университета физической культуры, а также в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства «Ратомка».

Решение назвать это соревнование лучшим было принято на 67-м конгрессе Международного союза современного пятиборья.

Там же определили лучших спортсменов. Ими стали украинец Павел Тимощенко и литовка Лаура Асадаускайте. Лучшей командой признали сборную России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Спортивные соревнования

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