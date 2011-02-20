Международный перерыв пошел ХК «Динамо» на пользу – «Торпедо» повержено – 4:2

В среду «Динамо» вернулось на восьмое место в Западной конференции. Наверное, проиграй минчане «Трактору», этого бы никто не понял. Хотя, как показал матч, соперник, лишенный турнирной мотивации, очки минчанам не подарил.

Несмотря на важность поединка, аншлаг на «Минск-Арене» не состоялся. За игрой наблюдало чуть более 10 тысяч болельщиков.

А Марек Сикора удивил, поставив в состав Стася и Дрозда, а не более опытного Сергея Варламова.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

У хоккеистов сборной Беларуси была хорошая игровая практика. Андрей Стась неплохо сыграл.

Мы разговаривали с Занковцев и Сашей Андриевским. Они очень хвалили Сергея Дрозда.

Если Сергей Дрозд ничем не запомнился, то возвращения Андрея Стася в третье звено оказалось отличным ходом. Воссоединившаяся тройка была очень активна и приняла участие в двух взятиях ворот, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Мелешко, ХК «Динамо» (Минск):

Каждое звено хочет забить. И нам сегодня это удалось. Ведь раньше как-то не получалось.

Кроме звена Стася выделялись канадцы: Корсо и Платт. Кроме того, можно отметить уверенную игру всех динамовцев, которые накануне паузы были востребованы в своих сборных. Перемена обстановки явно пошла им на пользу.

Петер Подхрадски, ХК «Динамо» (Минск):

Я очень доволен, что побывал дома. Отдохнул. Была другая атмосфера.

Дмитрий Мелешко, ХК «Динамо» (Минск):

Может, ушли от этих будней, забыли, что происходит. А когда приехали в «Динамо», начали играть со свежей головой.

На протяжение двух периодов шла равная игра, что отразила статистика. «Трактор» вел по броскам – 20 на 15, и создал несколько перспективных моментов. Но «Динамо» на сей раз не сломалось ни после незабитого Дмитрием Мелешко буллита, ни после того, как Пискунов открыл счет.

Даниэль Корсо, ХК «Динамо» (Минск):

Мы старались постоянно идти вперед. Тяжело работать, чтобы создавать моменты. Я думаю, что «Динамо» до международного перерыва и после – это разные команды. Тогда мы не раз сдавались, когда соперник забивал нам. Но сегодня мы ни разу не позволили себе упустить игру. И, как мне кажется, это стало залогом нашей победы.

Ударным для минчан стал третий период, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В течение пяти минут которого они забросили четыре шайбы. Две из них – в активе канадской тройки, куда в компанию Платта и Корсо был к тому моменту делегирован Александр кулаков.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Я думаю, что Кулаков немного успокоил этих двух летчиков – Корсо и Платта. Там нужно было сыграть в пас. А с Кулаковым получалась игра.

Почему прорыв случился именно в заключительной трети? Возможно, динамовцев вдохновила информация о победе «Барыса» над «Торпедо».

Петер Подхрадски, ХК «Динамо» (Минск):

После второго периода мы уже знали, что «Барыс» обыграл «Торпедо». На матче звезд я сказал Кевину и Лукашу Кашпару, чтобы они помогли. Спасибо им за это. Наверное, они старались.