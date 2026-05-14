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Международные соревнования по конному троеборью проходят в Ратомке

14 мая 2026 17:59
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Возвращение на международную арену. Ратомка принимает долгожданный турнир по троеборью с участием иностранных спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международные соревнования по конному троеборью проходят в Ратомке-2

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта состоялось открытие международных соревнований с участием Президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко. В торжественной церемонии также принял участие министр спорта и туризма нашей страны Сергей Ковальчук. Почетные гости с перспективой смотрят на развитие данного вида спорта. Для председателя федерации Юрия Горлова этот старт – особенный.

Подробнее в видео.

# Конный спорт

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