Международная конвенция против допинга в спорте вступила в силу

Она была единогласно одобрена на конференции ЮНЕСКО в октябре 2005 года и лишь недавно представлена 30-я ратификационная грамота к этому документу. Почти два года потребовалось для того, чтобы он стал юридически обязательным для его участников. Конвенция - первый универсальный документ, который запрещает употребление спортсменами опасных для здоровья веществ. Он содержит правила тестирования на допинг и устанавливает санкции в отношении нарушителей. Конвенция призывает правительства разработать образовательные программы о вреде допинга, и обеспечивать спортсменов информацией о порядке тестирования, а также об их правах и обязанностях.