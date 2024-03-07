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Международная федерация тенниса допустила белорусов и россиян к Играм в Париже

07 марта 2024 11:21
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Международная федерация тенниса выступила с официальным заявлением касаемо допуска белорусов и россиян до Олимпийских игр 2024 в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международная федерация тенниса допустила белорусов и россиян к Играм в Париже-1

Отмечается, что организация солидарна с Международным олимпийским комитетом и не будет возражать против участия спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе. Однако теннисисты должны выполнить условия отбора, одним из пунктов которого значатся игры в командных соревнованиях за национальные сборные. На данный момент четкий механизм участия белорусов в Олимпиаде не прописан. По рейтингу в Париж попадают Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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