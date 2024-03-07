Международная федерация тенниса допустила белорусов и россиян к Играм в Париже

Отмечается, что организация солидарна с Международным олимпийским комитетом и не будет возражать против участия спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе. Однако теннисисты должны выполнить условия отбора, одним из пунктов которого значатся игры в командных соревнованиях за национальные сборные. На данный момент четкий механизм участия белорусов в Олимпиаде не прописан. По рейтингу в Париж попадают Арина Соболенко и Виктория Азаренко.