Прямой эфир

Международная федерация парусного спорта допустила белорусов и россиян к своим соревнованиям

26 января 2024 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международная федерация парусного спорта приняла решение о допуске белорусов и россиян к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международная федерация парусного спорта допустила белорусов и россиян к своим соревнованиям-1

Это значит, что отечественные представители смогут попытаться заполучить лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже. Впереди у укротителей ветра последний шанс отобраться на главный старт четырехлетия – Регата в Йере. Она состоится в апреле.

# Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский атлет Ислам Гусейнов выступит в 1/8 финала на Кубке Ивана Ярыгина
26 января 2024 11:42

Белорусский атлет Ислам Гусейнов выступит в 1/8 финала на Кубке Ивана Ярыгина

Джокович проиграл на Australian Open впервые за 2195 дней
26 января 2024 08:46

Джокович проиграл на Australian Open впервые за 2195 дней

В Минске стартовало Первенство Беларуси по настольному теннису
25 января 2024 21:13

В Минске стартовало Первенство Беларуси по настольному теннису