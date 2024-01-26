Международная федерация парусного спорта допустила белорусов и россиян к своим соревнованиям

Международная федерация парусного спорта приняла решение о допуске белорусов и россиян к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это значит, что отечественные представители смогут попытаться заполучить лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже. Впереди у укротителей ветра последний шанс отобраться на главный старт четырехлетия – Регата в Йере. Она состоится в апреле.