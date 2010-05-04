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Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала ежемесячный рейтинг лучших футбольных клубов мира

04 мая 2010 12:01
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Первое место в нем по-прежнему занимает испанская «Барселона», второе — аргентинский «Эстудиантес». Финалист Лиги чемпионов итальянский «Интер» на третьей позиции. Лучший из белорусских клубов — борисовский БАТЭ с 77-го места поднялся на 66-е. В первой сотне, позади команды Виктора Гончаренко, такие клубы, как Шериф из Тирасполя, московский ЦСКА, казанский «Рубин», донецкий «Металлург». Еще один белорусский представитель — минское «Динамо» — занимает 336-е место.
# ФК БАТЭ

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