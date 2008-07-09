Международная факельная эстафета "Бег дружбы" покидает Беларусь

Накануне легкоатлетов встречали Рогачев, Жлобин и Гомель.

Сегодня спортсмены пробегут по главным улицам областного центра и направятся к погранпереходу "Новая Гута", откуда отправятся в Украину. Напомним, эстафета, стартовавшая 27 марта в Риме у стен древнего Колизея, прибыла в Беларусь из Литвы 3 июля. Ее участники побывали во многих белорусских городах и преодолели около 790 км.

Нынешний "Бег Дружбы" традиционно пройдет по территории более 100 стран Европы, Африки, Австралии, Азии и Америки. Бегунам предстоит преодолеть более 24 тысяч км. Финиширует она 6 октября в Праге. Предполагается, что только в Европе в эстафете примут участие около 500 тысяч человек, а в мире - более 1 миллиона.