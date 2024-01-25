«Металлург» вырвал у «Немана» победу – результаты дня на ЧБ по хоккею

В регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги продолжаются яркие баталии. В центральном поединке вечера встретились прошлогодние финалисты «Металлург» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги продолжаются яркие баталии. В центральном поединке вечера встретились прошлогодние финалисты «Металлург» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовом периоде жлобинчане обеспечили себе преимущество в две шайбы, однако во втором отрезке соперники сократили отставание. В середине заключительной трети «Металлург» вновь захватил лидерство. На финише матча «Неману» хватило на спасение, они забросили две шайбы за сорок секунд. Игра перешла в овертайм, где «стальные волки» все же вырвали победу – 4:3.
Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. В Гомеле местный клуб разгромил «Брест». А «Лида» на чужом льду обыграла «Могилев».