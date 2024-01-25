«Металлург» вырвал у «Немана» победу – результаты дня на ЧБ по хоккею

В стартовом периоде жлобинчане обеспечили себе преимущество в две шайбы, однако во втором отрезке соперники сократили отставание. В середине заключительной трети «Металлург» вновь захватил лидерство. На финише матча «Неману» хватило на спасение, они забросили две шайбы за сорок секунд. Игра перешла в овертайм, где «стальные волки» все же вырвали победу – 4:3.