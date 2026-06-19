«Металлург» и «Юность» в январе сыграют на Евро-Азиатском Кубке Дружбы по хоккею

Определен календарь традиционного международного турнира по хоккею «Евро-Азиатский Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования пройдут в пятый раз в истории.

Участие в «финале четырех» с белорусской стороны примут обладатель Кубка Президента жлобинский «Металлург» и вице-чемпион страны минская «Юность». Всероссийскую хоккейную лигу представят действующий обладатель «золота» – «Югра» из Ханты-Мансийска, а также серебряный призер – воскресенский «Химик».

9 января 2027 года на «Арене Мытищи» состоятся полуфиналы. Матчи за первое и третье места пройдут на следующий день. Напомним, в минувшем сезоне победителем соревнований стал клуб «Витебск», который в титульном противостоянии переиграл команду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.