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«Металлург» и «Юность» в январе сыграют на Евро-Азиатском Кубке Дружбы по хоккею

19 июня 2026 20:10
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Определен календарь традиционного международного турнира по хоккею «Евро-Азиатский Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования пройдут в пятый раз в истории.

Участие в «финале четырех» с белорусской стороны примут обладатель Кубка Президента жлобинский «Металлург» и вице-чемпион страны минская «Юность». Всероссийскую хоккейную лигу представят действующий обладатель «золота» – «Югра» из Ханты-Мансийска, а также серебряный призер – воскресенский «Химик».

9 января 2027 года на «Арене Мытищи» состоятся полуфиналы. Матчи за первое и третье места пройдут на следующий день. Напомним, в минувшем сезоне победителем соревнований стал клуб «Витебск», который в титульном противостоянии переиграл команду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

# Хоккей

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