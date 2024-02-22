Прямой эфир

«Мешков Брест» одержал 20-ю подряд победу в чемпионате Беларуси по гандболу

22 февраля 2024 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередное «классико» в белорусском гандболе вновь завершилось в пользу «Мешков Бреста». Брестчане обыграли минский СКА со счетом 27:26, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» одержал 20-ю подряд победу в чемпионате Беларуси по гандболу-1

Этот успех в чемпионате Беларуси стал для мешковцев 20-м подряд. После первого тайма хозяева вели с разницей в два мяча, после перерыва мешковцы удержали преимущество. Самым результативным у брестчан стал Максим Баранов, забросивший семь мячей. У минчан 10 точных бросков нанес Игорь Белявский.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Саснович и Зигемунд вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Дубае
22 февраля 2024 12:16

Саснович и Зигемунд вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Дубае

Белорусские хоккеисты стали победителями игр «Дети Приморья»
22 февраля 2024 12:15

Белорусские хоккеисты стали победителями игр «Дети Приморья»

У Беларусі стартаваў турнір «Кубак мацнейшых» па стральбе з лука
21 февраля 2024 17:53

У Беларусі стартаваў турнір «Кубак мацнейшых» па стральбе з лука