«Мешков Брест» одержал 20-ю подряд победу в чемпионате Беларуси по гандболу

Очередное «классико» в белорусском гандболе вновь завершилось в пользу «Мешков Бреста». Брестчане обыграли минский СКА со счетом 27:26, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот успех в чемпионате Беларуси стал для мешковцев 20-м подряд. После первого тайма хозяева вели с разницей в два мяча, после перерыва мешковцы удержали преимущество. Самым результативным у брестчан стал Максим Баранов, забросивший семь мячей. У минчан 10 точных бросков нанес Игорь Белявский.