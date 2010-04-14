Меняем рулевых на переправе: новый тренер сборной Беларуси

Впрочем, результаты подобной демократичности станут очевидны не раньше мая, когда предмет нынешних дебатов, регламент 19 чемпионата, будет утвержден.
Главный вопрос о новом тренере сборной, решение которого все устали ждать, Ворсин решил без всяких обсуждений – просто объявил о назначении Эдуарда Занковца.
Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Выбор тренеров не особенно большой. Мы обсуждали пять кандидатур, переговоры вели с конкретными людьми, которых мы рекомендуем. Все тренеры предлагают назначить главным тренером Занковца, а остальные потом распределят обязанности. Пока что речь идет только о предстоящем чемпионате мира.
Сегодня новый тренерский штаб уже отчитывался перед журналистами. «Коллектив единомышленников», как его охарактеризовал Владимир Цыплаков, к непосредственной работе приступит во вторник. Поэтому еще есть время подумать о вопросах концептуальных.
Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси:
Любая тактика сильна тогда, когда игроки ее выполняют правильно. Для этого они должны чувствовать ее, соглашаться с ней. Что касается нашего видения, то сборная будет стараться играть в более агрессивный хоккей, но с акцентом на строгую дисциплину в обороне.
Решать поставленные задачи предстоит тренерам, для которых прошедший сезон оказался в разной степени неудачным: Цыплакова уволили еще по осени, Андриевский не вывел «Динамо» в плей-офф, а Занковец вылетел с питерским «СКА» из первого же раунда.
Ближе всех к успеху был Гусов, но и от него золото ушло в последний момент. Так что о медалях, которыми грезил Захаров, мечтать не стоит.
Андрей Гусов, тренер сборной Беларуси:
Мы все хотим выступить с лучшей стороны, но медалей привези никто не обещал.
Вести к восьмому месту новому тренерскому штабу предстоит многократно апробированных игроков: в опубликованном составе из 30 фамилий новых почти нет. Лишь Сенькевич, Демков и Баранов добились приглашения, уверенно сыграв в финале.
Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси:
Так как это у нас единственный сбор перед чемпионатом мира, то брать кого-то на перспективу не хватает времени, чтобы его подтянуть и подготовить к чемпионату.
Во вторник сборная приступит к тренировкам на «Минск-Арене», а первый спарринг в рамках «Турнира четырех наций» намечен на 22 апреля.
И слоган к поединку Беларусь – Словакия придумать будет легко. Например: Хэнлон против учеников.