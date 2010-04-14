Меняем рулевых на переправе: новый тренер сборной Беларуси

Состоявшийся в понедельник исполком Федерации хоккея впервые прошел под председательством Евгения Ворсина. Заседание стало едва ли рекордным по продолжительности: сказался новый стиль нового руководителя – все вопросы Евгений Ворсин выносил на обсуждение, воздерживаясь от авторитарных вердиктов.

Впрочем, результаты подобной демократичности станут очевидны не раньше мая, когда предмет нынешних дебатов, регламент 19 чемпионата, будет утвержден.

Главный вопрос о новом тренере сборной, решение которого все устали ждать, Ворсин решил без всяких обсуждений – просто объявил о назначении Эдуарда Занковца.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Выбор тренеров не особенно большой. Мы обсуждали пять кандидатур, переговоры вели с конкретными людьми, которых мы рекомендуем. Все тренеры предлагают назначить главным тренером Занковца, а остальные потом распределят обязанности. Пока что речь идет только о предстоящем чемпионате мира.

Сегодня новый тренерский штаб уже отчитывался перед журналистами. «Коллектив единомышленников», как его охарактеризовал Владимир Цыплаков, к непосредственной работе приступит во вторник. Поэтому еще есть время подумать о вопросах концептуальных.

Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси:

Любая тактика сильна тогда, когда игроки ее выполняют правильно. Для этого они должны чувствовать ее, соглашаться с ней. Что касается нашего видения, то сборная будет стараться играть в более агрессивный хоккей, но с акцентом на строгую дисциплину в обороне.

Решать поставленные задачи предстоит тренерам, для которых прошедший сезон оказался в разной степени неудачным: Цыплакова уволили еще по осени, Андриевский не вывел «Динамо» в плей-офф, а Занковец вылетел с питерским «СКА» из первого же раунда.

Ближе всех к успеху был Гусов, но и от него золото ушло в последний момент. Так что о медалях, которыми грезил Захаров, мечтать не стоит.

Андрей Гусов, тренер сборной Беларуси:

Мы все хотим выступить с лучшей стороны, но медалей привези никто не обещал.

Вести к восьмому месту новому тренерскому штабу предстоит многократно апробированных игроков: в опубликованном составе из 30 фамилий новых почти нет. Лишь Сенькевич, Демков и Баранов добились приглашения, уверенно сыграв в финале.

Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси:

Так как это у нас единственный сбор перед чемпионатом мира, то брать кого-то на перспективу не хватает времени, чтобы его подтянуть и подготовить к чемпионату.

Во вторник сборная приступит к тренировкам на «Минск-Арене», а первый спарринг в рамках «Турнира четырех наций» намечен на 22 апреля.

И слоган к поединку Беларусь – Словакия придумать будет легко. Например: Хэнлон против учеников.