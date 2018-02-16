Медальный шанс для Беларуси: 16 февраля в Пхёнчхане пройдет финал у фристайлисток

Медальный шанс для Беларуси: сегодня, 16 февраля, финал у фристайлисток на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В число 12-ти главных претенденток на награды входят Алла Цупер и Анна Гуськова. Первые свои попытки на спортивной арене они выполнят в 14.00 по минскому времени.

Всего сегодня разыгрывается семь комплектов медалей.