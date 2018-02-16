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Медальный шанс для Беларуси: 16 февраля в Пхёнчхане пройдет финал у фристайлисток

16 февраля 2018 07:53
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Медальный шанс для Беларуси: сегодня, 16 февраля, финал у фристайлисток на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Медальный шанс для Беларуси: 16 февраля в Пхёнчхане пройдет финал у фристайлисток-1

В число 12-ти главных претенденток на награды входят Алла Цупер и Анна Гуськова. Первые свои попытки на спортивной арене они выполнят в 14.00 по минскому времени.  

Всего сегодня разыгрывается семь комплектов медалей.  

Медальный шанс для Беларуси: 16 февраля в Пхёнчхане пройдет финал у фристайлисток-4

Белорусская конькобежка Марина Зуева выйдет на дистанцию 5 тысяч метров. В соревнованиях горнолыжников в супергиганте примет участие Юрий Данилочкин, в женском слаломе – Мария Шканова. Лыжники Михаил Семенов, Юрий Астапенко и Александр Воронов пройдут 15-километровую дистанцию свободным стилем. Без участия наших спортсменов пройдут соревнования по сноуборду и скелетону. 

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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