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МЧС. Победа на чемпионате Европы по волейболу

26 мая 2006 10:53
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Европейская спортивная федерация пожарных служб проводит соревнования по восьми различным видам спорта.

Команда Беларуси является самой титулованной в пожарно-спасательных дисциплинах и заслужила славу сильной сборной среди мини-футбольных дружин.  
В Польшу на чемпионат Европы по волейболу среди пожарных белорусы  отправились дебютантами, а вернулись домой  в ранге чемпионов континента. 

Всего на волейбольную площадку вышли 11 команд из 10 стран. Так уж получилось, что в нашей подгруппе были практически все фавориты: сборные Польши. Франции, Бельгии, Украины и Кипра.  

Белорусы готовились чуть больше двух месяцев к этому чемпионату под руководством в прошлом известного в СССР волейболиста Александра Барбаченко. За это время он успел пройти чемпионат МЧС и  первенство БФСО <Динамо>.  

В Польше тяжело было играть с командой Чехии, но белорусы сумели уверенно победить. Как сообщил начальник центра организации спортивно-массовой работы Командно-инженерного института МЧС Геннадий Гринцевич, команда на чемпионате провела семь встреч и не проиграла ни одного сета. 

Следующий раз волейбольный турнир пройдет в 2010 году на Кипре, где нашим волейболистам также придется отстаивать свой титул.

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