МЧС. Победа на чемпионате Европы по волейболу

Европейская спортивная федерация пожарных служб проводит соревнования по восьми различным видам спорта.

Команда Беларуси является самой титулованной в пожарно-спасательных дисциплинах и заслужила славу сильной сборной среди мини-футбольных дружин.

В Польшу на чемпионат Европы по волейболу среди пожарных белорусы отправились дебютантами, а вернулись домой в ранге чемпионов континента.

Всего на волейбольную площадку вышли 11 команд из 10 стран. Так уж получилось, что в нашей подгруппе были практически все фавориты: сборные Польши. Франции, Бельгии, Украины и Кипра.

Белорусы готовились чуть больше двух месяцев к этому чемпионату под руководством в прошлом известного в СССР волейболиста Александра Барбаченко. За это время он успел пройти чемпионат МЧС и первенство БФСО <Динамо>.

В Польше тяжело было играть с командой Чехии, но белорусы сумели уверенно победить. Как сообщил начальник центра организации спортивно-массовой работы Командно-инженерного института МЧС Геннадий Гринцевич, команда на чемпионате провела семь встреч и не проиграла ни одного сета.

Следующий раз волейбольный турнир пройдет в 2010 году на Кипре, где нашим волейболистам также придется отстаивать свой титул.